Codemasters neuester Entwickler ist von Entlassungen betroffen

HQ

Es ist tatsächlich fast auf den Tag genau einen Monat her, seit Codemasters EA Sports WRC veröffentlicht hat und sechs Monate seit der Premiere von F1 23, und das Studio wurde erst vor zwei Jahren von EA gekauft. Aber das bietet leider keinen Schutz vor der Entlassungswelle, die die Spieleindustrie im letzten Jahr getroffen hat, und jetzt wird berichtet, dass das Studio gezwungen ist, Mitarbeiter zu entlassen.

EA bestätigt die Angelegenheit in einem Brief an IGN und schreibt:

"Unser Geschäft verändert sich ständig, da wir bestrebt sind, großartige Spiele und Dienstleistungen anzubieten, die unsere Spieler beschäftigen, verbinden und inspirieren. Manchmal erfordert dies kleine organisatorische Veränderungen, die unsere Teams und Ressourcen auf die sich entwickelnden Geschäftsanforderungen und -prioritäten ausrichten. Wir arbeiten weiterhin eng mit den Betroffenen zusammen und bieten während des gesamten Prozesses angemessene Unterstützung."

Wir wissen noch nicht genau, wie viele Menschen betroffen sind und ob dadurch Projekte abgesagt werden. Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Tagen mehr darüber erfahren werden, wenn die entlassenen Mitarbeiter Details mitteilen. Wie gewohnt drücken wir die Daumen, dass es für alle Betroffenen gut geht.