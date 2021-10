Codemasters entwickelt ihr "ambitioniertestes und größtes Spiel seit über einem Jahrzehnt"

HQ

Codemasters wurde Anfang des Jahres von EA gekauft und sie haben bereits F1 2021 auf den Markt gebracht. Aktuell arbeitet das Studio an Grid Legends, sowie an mindestens einem weiteren Spiel. Ein ominöses Projekt scheint ein massives Unterfangen zu sein, geht aus der Stellenausschreibung eines Projektleiters hervor. Dort heißt es, dass Codemasters Cheshire (Dirt 5) am "ambitioniertesten und größten Spiel arbeitet, das Codemasters seit über einem Jahrzehnt entwickelt hat". Ob damit Dirt 6 gemeint ist oder etwas völlig Neues, ist nicht klar.

Quelle: Exputer.