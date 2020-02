Codemasters arbeitet an neuem Multiplayer-Spiel mit frischer IP

Die britischen Rennspielexperten von Codemasters sind vor allem Autonarren ein Begriff, da sie von Micro Machines über F1-Simulatoren bis hin zu Arcade-Rennspielen, wie Grid, einiges ausprobiert haben. Nun scheinen die Entwickler an einer weiteren Rennspiel-IP zu arbeiten, wie aus einer Stellenausschreibung hervorgeht. Genaue Details dazu sind aktuell nicht bekannt, da sich das Vorhaben noch im sehr rudimentären Anfangsstadium zu befinden scheint (es wird ein Senior Programming Designer "für eine neue IP [gesucht], die noch nicht angekündigt wurde").

In der Anzeige heißt es nur: "Codemasters freut sich bekanntzugeben, dass wir an einer völlig neuen IP arbeiten werden, die einem neuen Spielerpublikum auf der ganzen Welt ein außergewöhnliches Multiplayer-Erlebnis bietet. Wir stellen einen Prototyp eines neuen Spiels her, das vollständig auf unsere fahrerischen Kernkompetenzen abgestimmt ist und eine völlig neue Dimension in unserem klassischen Portfolio darstellt."