Code Yellow bringt 14 bananenstarke Modifikatoren zu My Friend Pedro

Dead Toast hat in den letzten Wochen an einem Update für das irre Actionspiel My Friend Pedro gearbeitet, das ab sofort auf Nintendo Switch und PC erhältlich ist. "Code Yellow" bringt insgesamt 14 Gameplay-Modifikationen ins Spiel, die eure rasante Performance noch einmal ordentlich aufwirbeln dürften. Große Köpfe, kleine Körper, unendlich Munition und verschiedene Intensitätsstufen der Fokus-Leiste oder der Spielergeschwindigkeit lassen sich dadurch aktivieren. Falls ihr noch mehr Quatsch anstellen wollt.



Kinomodus

fixe Kamera

große Köpfe

winzige Spielfigur

regulierbare Focus-Geschwindigkeit

regulierbare Spielergeschwindigkeit

regulierbare Projektilgeschwindigkeit

alle Waffen werden freigeschalten

unbegrenzte Munition