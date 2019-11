Code Vein: Season-Pass-Inhalte landen Anfang 2020

Season-Pass-Besitzer von Code Vein müssen sich noch bis Anfang des kommenden Jahres gedulden, bis sie ihre gekauften Inhalte zu Gesicht bekommen werden. Auf ihren sozialen Kanälen hat der Publisher des Spiels am Wochenende ein grobes Zeitfenster für die drei geplanten Inhaltspakete bekanntgegeben, die Käufer für 25 Euro erworben haben. Worum es sich dabei genau handelt, das ist noch immer nicht bekannt, allerdings gibt uns Bandai Namco einen vagen Hinweis: Einen neuen Boss, eine weitere Geschichte, ein zusätzliches Gebiet, Kostüme für NPCs und Anpassungsoptionen, wie Waffen und Blut-Codes sollen es werden. Ob Project Vein das alles in den ersten drei Monaten verschifft oder die erste Jahreshälfte meint, geht aus dem Beitrag leider nicht hervor. Was würdet ihr gerne in Code Vein zu sehen bekommen?

