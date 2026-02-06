HQ

Manchmal tauchen Spiele auf, die unglaublich schwer zu bewerten sind. Code Vein II beginnt unglaublich uninspiriert, grenzt an geradezu langweilig – und nur weil ich es tun muss, um diese Rezension zu schreiben, kämpfe ich mutig weiter. In gewisser Weise ist es Glück – denn sobald die ersten Stunden vorbei sind, eine ziemlich langweilige Geschichte über Zeitreisen erklärt wurde und die ersten langweiligen Umgebungen hinter mir liegen, entwickelt sich daraus tatsächlich etwas, das ich langsam zu mögen beginne. Zumindest ein bisschen.

Als erfahrener Spieler weiß ich auch, dass japanische Rollenspiele meist eine Weile brauchen, um wirklich zu "glänzen". Gleichzeitig sollte es am Anfang nicht einfach langweilig sein – was leider größtenteils auch der Fall ist. Ich verstehe nicht wirklich, warum man mit so langweiligen Umgebungen beginnt, wie sie uns hier präsentiert werden. Aber ja, wie gesagt – es wird viel besser.

Hier gibt es viele mächtige Bosse, die starken Widerstand bieten.

Code Vein II erzählt eine Geschichte über Zeitreisen, um eine trostlose Zukunft zu verhindern. Wir werden mit einer verfallenden postapokalyptischen Welt konfrontiert, und durch die Veränderung der Ereignisse in der Vergangenheit kann unser Held sie hoffentlich retten. An der Geschichte ist grundsätzlich nichts falsch, und die meisten Charaktere, die mit dem Schicksal der Welt verbunden sind, bekommen mehrere Szenen, die tiefgründig sind. Die traumhaften, stilisierten Sequenzen, die erklären, was passiert ist, sind jedoch ziemlich langweilig und versuchen, die Ereignisse in kleine, uninteressante Zusammenfassungen zu verdichten. Alles ist als Konzept interessanter als in der Umsetzung, und unser stummer Protagonist – dessen Aussehen man anpassen kann – trägt wenig dazu bei, es interessanter zu machen. Code Vein II ist außerdem völlig unabhängig von seinem Vorgänger, sodass man ohne vorherige Kenntnisse des ersten Spiels einsteigen kann.

Das Konzept der Zeitreise erweist sich in Bezug auf die Umgebungen des Spiels als etwas interessanter. Nach diesen ersten langweiligen Stunden, wenn man schließlich das erste Gebiet des Spiels verlässt und auf das interessantere Festland geht, erwartet man eine versunkene Stadt. Ein paar Stunden später besucht man dieselbe Umgebung – aber in der Vergangenheit, und erst hier habe ich das erste Gefühl, dass dieses Spiel doch einige Qualitäten hat. Die Optik bekommt einen Schub, die Erkundung macht viel mehr Spaß, und auch wenn die Welt selbst nicht besonders spannend ist, ist der Boost von Anfang an so groß, dass ich tatsächlich ein bisschen Spaß habe. Es handelt sich um ein Open-World-Spiel, das dadurch eingeschränkt ist, dass es außer ein paar patrouillierenden Gegnern keinen Inhalt enthält. Es gibt keine Dynamik, nichts Interessantes – aber zumindest ist es an manchen Stellen ziemlich schön.

Einige Ausblicke sind wirklich schön.

Optisch ist es insgesamt ziemlich düster und trist. Es fühlt sich an wie ein Spiel der letzten Generation als Ganzes, und was das Design angeht, tendiert es stark zu einer Mischung aus Souls und Anime. Abgesehen von einigen beeindruckenden Ausblicken, wenn man auf höherem Gelände steht, wirkt alles – vom Farbschema bis zum Design – ziemlich blasé. Außerdem gibt es mehrere Situationen, in denen die Bildrate des Spiels aus dem Ruder zu laufen scheint und sie manchmal extrem ruckelig wird.

Code Vein II ist mindestens genauso sehr ein Souls-ähnliches wie ein japanisches Rollenspiel. Tatsächlich vielleicht sogar noch mehr als Ersteres. Die Erfahrungspunkte, genannt Haze, die du sammelst, werden an den Ruhepunkten des Spiels, sogenannten Mistels, verwendet, um aufzuleveln und stärker zu werden. Wenn du stirbst, geht der gesammelte Haze verloren, aber du kannst an den Ort zurückkehren, an dem du gestorben bist, um ihn wieder aufzuheben. Allerdings ist es etwas frustrierend, dass die verlorene Essenz bei einem Boss in dem verschlossenen Bereich landet, in dem sie sich befindet. In The First Berserker: Khazan zum Beispiel konnte man es zum Glück draußen aufheben, also muss man es in Code Vein II benutzen oder besser gesagt den Boss besiegen, wenn man es nicht komplett verlieren will.

Apropos Bosse: Dies ist ein Bereich, in dem Code Vein II sowohl einige seiner Stärken als auch einige seiner Schwächen zeigt. Ich habe bewusst vermieden, einen der Giganten des Genres der letzten Jahre zu erwähnen, nämlich Elden Ring. Aber jetzt ist es so weit. Durch eine Art Nebel, ähnlich dem aus FromSoftwares Meisterwerk, stapfst du in das Gebiet, in dem sich einer der vielen Bosse des Spiels befindet. Obwohl das Kampfsystem von Code Vein II bereits gezeigt hat, wie es gegen die früheren, besser handhabbaren Gegner funktioniert, wird man erst bei den Bossen wirklich auf die Probe gestellt. Hier gibt es einiges zu entdecken, und da die Bosse so ein großer Teil des Spiels sind, werde ich genau das tun.

Ein Fotomodus ermöglicht es Ihnen, wunderschöne Fotos der Umgebung zu machen.

Erstens, wie erwartet, können sie viel Schaden einstecken. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass man mit dem klassischen "Ausweichen und Rollen"-System viel arbeiten muss. Sie schlagen auch hart zu, und ein paar Treffer sind völlig verheerend für deine Lebensanzeige. Aber es gibt zwei Dinge, die meiner Meinung nach den Unterhaltungswert hier wirklich mindern. Das erste ist das Problem der "One-Hit"-Hits. Ich schätze eine herausfordernde Erfahrung. Und mir ist bewusst, dass das Schreiben, dass sich etwas "unfair" anfühlt, natürlich mit der Antwort beantwortet werden kann, dass es ein erhebliches "Fähigkeitsproblem" gibt.

Aber beim Entwerfen von Bossen muss es sich so anfühlen, als gäbe es eine Chance, Muster zu studieren und besser zu werden. Ich habe Elden Ring gespielt und abgeschlossen, und obwohl engagierte Souls-Fans sicherlich behaupten würden, dass es im Vergleich zu den Giganten des Genres ein relativ einfaches Spiel ist, war es für mich herausfordernd genug. Viele der Bosse in Code Vein II sind wirklich hart, absolut, aber leider gibt es auch Dinge, die gegen dich wirken, außer dass sie dich mit einem einzigen Treffer töten. Die Steuerung ist einfach nicht so präzise, wie sie sein müsste, um das Leben zurückzugewinnen, braucht man eine kleine Animation, bei der man völlig verwundbar ist, und das Design der Angriffsmuster ist so, dass viele Bosse meiner Meinung nach einfach zu viel ohne Grund herumschwingen.

Aber ich denke, das meiste liegt daran, dass es weder besonders spaßig noch gut gestaltet ist. Ich spüre keinen WOW-Faktor, ich habe kein (großartiges) Bedürfnis, zu lernen und zu versuchen, es zu meistern, um weiterzumachen. Es fühlt sich eher wie ein frustrierendes Hindernis an als alles andere. Außerdem ist der Schwierigkeitsgrad extrem ungleichmäßig. Einer der ersten Bosse hat ein paar Versuche gebraucht, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, eine Chance zu haben – wenn ich nur ein bisschen besser spiele. Dann kamen zwei Bosse, die ich beim ersten Versuch problemlos besiegt habe. Nur um von einer begrüßt zu werden, die ewig dauerte. Vieles hängt von ihren Angriffsmustern ab und ein bisschen zu viel vom Zufall. Denn manchmal, wenn sie dich zu Boden werfen, folgen sie mit einem Angriff, der dich komplett tötet. Außerdem bist du bei Spezialangriffen immer noch verwundbar in Animationen, die anhalten.

Leider ist die Welt leer und nicht besonders spannend zu erkunden.

Wenn dein Leben verschwindet, bekommst du eine weitere Chance. Du hast einen Begleiter bei dir, der dich wiederbelebt, aber du musst am Leben bleiben, bevor er zurückkehrt. Das bedeutete, dass ich meistens herumgerannt bin und Angriffe vermied habe, bis sie es taten – denn wenn sie zum Kampf zurückkehren, passiert das Gleiche wieder; Wenn du stirbst, wirst du wiederbelebt. Allerdings wird die Rückkehrzeit des Begleiters jedes Mal länger.

Code Vein II tendiert sein Kampfsystem zum sehr Vertrauten. Schwere Waffen verursachen mehr Schaden. Aber natürlich bewegst du dich langsamer, während leichte Waffen dich effektiver kämpfen lassen, aber auf Kosten weniger Schadens. Du benutzt etwas, das "Blutcodes" genannt wird, um verschiedene Builds zu erstellen, und obwohl die Zahlen und Statistiken, genau wie viele der Gegenstände, die du aufnimmst und wofür sie verwendet werden, ziemlich verwirrend sind, lernst du sie unterwegs und bekommst den Dreh raus. Das Aufrüsten von Gegenständen erfordert Gegenstände, die man finden oder kaufen kann. Allerdings gefällt mir das System nicht, mit der gesammelten Erfahrung aufzusteigen, Dinge zu kaufen oder Waffen aufzurüsten. Ich hätte mir eine Art Währung gewünscht, die davon unabhängig ist.

Du hast während des gesamten Abenteuers verschiedene Begleiter bei dir und kannst wählen, wer an deiner Seite ist.

Ich erwähnte am Anfang, dass Code Vein II eines dieser Spiele ist, die schwer zu bewerten sind. Ich werde das etwas näher ausführen. Es gibt vieles an diesem Spiel, das solide ist. Je mehr Zeit ich ihm gab, desto mehr gefielen mir Teile, die ich anfangs ziemlich frustrierend fand. Das größte Problem ist wahrscheinlich, dass das meiste davon an Feinschliff fehlt. Das Spiel wirft dich oft in recht langweilige Umgebungen – die Dungeons wirken oft wie reine Copy-and-Paste-Umgebungen. Die offene Welt ist zudem extrem leer und uninteressant, und der Soundtrack des Spiels ist völlig unspektakulär.

Das Kampfsystem hat seine Finesse, ist aber gleichzeitig ziemlich unausgereift und die Steuerung fühlt sich nicht so reaktionsschnell an, wie sie sein sollte. Die Bosse sind herausfordernd und das Gefühl, einen zu besiegen, ist manchmal befriedigend. Doch ihnen fehlt die Finesse, die die allerbesten des Genres besitzen. Es ist also an der Zeit, den wichtigsten Punkt zu erwähnen; Code Vein II verblasst im Vergleich zu vielen anderen. Wenn du das Beste des Genres erlebt hast, fühlt sich das einfach mehrere Stufen darunter an. Es geht nicht nur um die enormen Stärken dieser Spiele, sondern leider auch um die Schwächen dieses Spiels und darum, dass die Bereiche, die ausgefeilter werden mussten, leider nicht ausgearbeitet werden.