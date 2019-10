Code: Realize - Future Blessings trifft Nintendo Switch

Aksys Games hat angekündigt, dass die zweite Folge der Visual Novel zu Code: Realize im kommenden Frühjahr auf der Nintendo Switch veröffentlicht wird. In dem Spiel, das im Steampunk-England des 19. Jahrhunderts stattfindet, übernehmen wir die Rolle eines Mädchens, in dessen Körper ein tödliches Gift zirkuliert. Das zwingt die Heldin dazu, isoliert zu leben (was sich jedoch ändern wird). Code: Realize - Future Blessings debütierte 2018 ursprünglich auf der inzwischen toten PS Vita, die Veröffentlichung für die Nintendo Switch steht im Februar 2020 an.