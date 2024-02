Code 8: Part II bekommt actiongeladenen neuen Trailer

Wenn Sie Lust auf epische und actiongeladene Sci-Fi-Abenteuer haben, hat Netflix etwas Schönes für Sie. Am 28. Februar erscheint die Fortsetzung von Code 8, der bei seiner Premiere im Jahr 2019 ziemlich gute Einschaltquoten erzielte.

In Code 8: Part II folgen wir wieder dem Leben in Lincoln City, wo 4% der Einwohner irgendeine Art von Sonderkraft haben - was natürlich illegal ist. Das Ergebnis ist so etwas wie X-Men meets Cyberpunk, und es sieht überhaupt nicht schlecht aus. Schaut euch den neuesten Trailer unten an und überzeugt euch selbst.