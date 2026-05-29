Cococucumber würde "absolut gerne" eine Arcane -ähnliche Echo Generation animierte Serie machen

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Jetzt, da Echo Generation 2 auf PC und Xbox Series X/S erschienen ist und eine ziemlich einzigartige Variante der Formel bietet, in die sich so viele beim Originalstart verliebt haben, fragt man sich vielleicht, was die Zukunft für die Echo Generation-Saga bereithält. Bis zu diesem Punkt hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit dem Entwickler Cococucumber zu sprechen, um mehr über seine großen Ambitionen für das Universum zu erfahren.

Zum einen haben wir gefragt, ob das Team Interesse daran hat, eine dritte Echo Generation zu machen oder vielleicht das Spektrum der Spin-offs zu erkunden, zumal die Veränderung in Struktur und Gameplay zwischen dem ersten und zweiten Titel alle möglichen Möglichkeiten eröffnet.

Als Antwort darauf sagte uns Spielleiter Martin Gauvreau: "Wir sehen definitiv viel Potenzial im Echo Generation-Universum und sind sehr offen dafür, in Zukunft verschiedene Richtungen zu erkunden. Das könnte bedeuten, die Hauptgeschichte fortzusetzen, sich auf völlig neue Charaktere zu konzentrieren oder sogar mit verschiedenen Genres oder Spin-offs im selben Universum zu experimentieren. Im Moment ist nichts ausgeschlossen."

Heutzutage können Videospiele in viele Bereiche jenseits des interaktiven Kernmediums expandieren, weshalb wir auch gefragt haben, ob Cococucumber jemals das Spektrum der Adaptionen für Echo Generation erkunden möchte.

"Wir würden diese Möglichkeit absolut gerne erkunden. Eine animierte Miniserie im Stil von Arcane könnte eine wirklich spannende Möglichkeit sein, tiefer in die Welt und die Charaktere einzutauchen. Gleichzeitig gibt es auch etwas sehr Ansprechendes an einem Live-Action-Ansatz ähnlich wie bei Stranger Things, mit einer episodischen Struktur, die das Geheimnis, die Nostalgie und den emotionalen Ton der Spiele einfängt. Das Echo Generation-Universum bietet viel erzählerisches Potenzial über Spiele hinaus."

Wenn du Echo Generation 2 noch nicht gespielt hast, lies unbedingt unsere spezielle Rezension, und für mehr von Cococucumber und Gauvreau kannst du dir auch das vollständige Interview ansehen.