Coco Gauff gewinnt zum ersten Mal Roland Garros: Sabalenka muss noch ein Jahr warten

HQ

Angesichts ihres Status als Nummer 1 der Tenniswelt und ihres Sieges über die viermalige Siegerin Iga Swiatek erwarteten viele, dass Aryna Sabalenka die Favoritin auf den Titel im Dameneinzel in Roland Garros sein würde. Doch Coco Gauff kam von hinten zurück und besiegte sie im Philippe Chatrier mit 6:7(5), 6:2, 6:4. Zweiter Grand Slam für die 21-jährige Amerikanerin nach den US Open 2023, die ihren zweiten Platz in der WTA-Rangliste festigt.

Im Finale 2022 war Gauff nahe dran, aber mit ihrem Sieg ist sie die erste Amerikanerin seit Serena Williams im Jahr 2015, die Roland Garros gewonnen hat.

Eine große Enttäuschung für Sabalenka, die trotz ihres großen Vorsprungs als beste Tennisspielerin der Welt nun 3 von 6 Grand-Slam-Finals verloren hat.