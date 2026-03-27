Coco Gauff, die im Miami Open-Finale gegen Sabalenka antreten wird, leidet immer noch unter dem "Impostor-Syndrom"

HQ

Coco Gauff und Aryna Sabalenka treffen am Samstag im Miami Open-Finale aufeinander, das erste für Gauff und das zweite Finale in Folge für Sabalenka, die im letzten Jahr Jessica Pegula besiegte. Gauff, die weltweit als Vierte ausgezeichnet wurde und zwei Grand Slams gewonnen hat, sagte, dass sie manchmal vor ihrem Halbfinalmatch das "Impostor-Syndrom" bekam.

Gauff öffnete sich der Presse in Miami. "Selbst wenn sie meine Erfolge erzählen, wenn ich auftrete oder während des Aufwärmens aufwärme, fühlt es sich nicht wie ich an und ich denke: 'Oh, eigentlich hast du eine gute Karriere.' Aber manchmal fühlt es sich nicht so an. ⁠

Wenn man an Dingen arbeitet, besonders bei meinem Aufschlag, fühlt es sich einfach so an, als sollte ich nicht dort sein, wo ich bin. Aber Tennis lügt nicht, der Ball lügt nicht, also muss ich einfach an mich selbst glauben", sagte der 22-jährige Amerikaner laut Reuters.

Gauff besiegte anschließend Karolína Muchová mit 6:1, 6:1, und später besiegte Sabalenka Rybakina mit 6:4, 6:3 – ein deutlicherer Sieg als das "russische Roulette"-Finale Indian Wells Anfang dieses Monats.