Cocaine Bear landet im Februar in den Kinos

Wenn Sie sich nur den Titel ansehen, würden Sie wahrscheinlich annehmen, dass Cocaine Bear nur ein relativ billiger Parodiefilm mit unbekannten Namen ist und unglaublich kitschig ist. Ist es aber nicht.

Diese Nacherzählung einer wahren Geschichte erweckt eine übermäßig dramatisierte Sicht auf das, was passierte, als ein Schwarzbär Kokain zu sich nahm, das er bei einer Wanderung durch die Wildnis Georgias gefunden hatte. Zugegeben, dies ist keine genaue Nacherzählung, da das, was in diesem Film passiert, viel verrückter und actiongeladener ist, aber die Prämisse hat Wahrheit.

Mit Ray Liotta, Keri Russell, Alden Ehrenreich, Kristofer Hivji, Margo Martindale, O'Shea Jackson Jr. und mehr und unter der Regie von Elizabeth Banks wird dieser Film am 24. Februar 2023 in die Kinos kommen.

Während der Name und der Trailer unten im Grunde alle Informationen enthalten, die Sie jemals über die Handlung benötigen, ist hier die Zusammenfassung für eine gute Maßnahme.

"Eine seltsame Gruppe von Polizisten, Kriminellen, Touristen und Jugendlichen trifft sich in einem Wald in Georgia, wo ein 500 Pfund schwerer Schwarzbär mörderisch randaliert, nachdem er unbeabsichtigt Kokain eingenommen hat."