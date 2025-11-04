Coca-Cola setzt bei der Erstellung seiner Weihnachtswerbung erneut auf generative KI

HQ

In einer Zeit, in der jeden Tag darüber diskutiert wird, ob generative KI gut oder schlecht für die Welt sein wird, werden große Unternehmen, die sich weigern, echte Künstler einzustellen, da ein Computer etwas "genauso Gutes" hervorbringen kann, verständlicherweise Kontroversen auslösen. Coca-Cola sah diesen Effekt im Jahr 2024 und hat in diesem Jahr wieder alles auf genAI gesetzt.

In einer Werbung, in der keine menschlichen Charaktere zu sehen sind, bis der Weihnachtsmann ganz am Ende erscheint, macht Coca-Cola seine Haltung zur KI deutlich und wie es den menschlichen Ansatz aus seinem Marketing herausnehmen wird, das einst stolz auf seinen Humanismus war. "Letztes Jahr haben die Leute die Handwerkskunst kritisiert. Aber in diesem Jahr ist die Handwerkskunst zehnmal besser", sagte Pratik Thakar, Global VP und Head of Generative AI bei Coca-Cola, gegenüber The Hollywood Reporter. "Es wird Leute geben, die kritisieren – wir können nicht alle zu 100 Prozent glücklich machen. Aber wenn die Mehrheit der Verbraucher es positiv sieht, lohnt es sich, in die Zukunft zu gehen."

"Die Hater im Internet sind am lautesten", sagte Jason Zada, Gründer des in Los Angeles ansässigen Studios Secret Level, das den Spot gemacht hat. "Viele der Leute, die sich letztes Jahr beschwert haben, kamen aus der Kreativbranche, die einfach Angst hatten – Angst um ihren Job, Angst vor dem, was sie getan hat. Aber ich denke, der Spot wurde wirklich gut getestet und der Durchschnitt der Leute hat ihn wirklich genossen."

"Ja, einige Teile der Branche waren nicht erfreut darüber, dass wir einen zu 100 Prozent generativen KI-Film verwenden, aber das ist ein wesentlicher Bestandteil von etwas Pionierlichem." Thakar fügte hinzu. "Der Geist ist aus der Flasche, und man wird ihn nicht wieder hineinstecken."

Die Anzeige wurde unten über DiscussingFilm veröffentlicht, damit Sie sie sehen können. Lassen Sie uns wissen, ob Sie nach diesem Spiel immer noch darüber nachdenken, der Welt eine Cola zu kaufen.

