Cobra Kai wird mit einem "großen 80er-Jahre-Filmende" enden

Die Entscheidung von Netflix, die letzte Staffel von Cobra Kai in drei Teile aufzuteilen, hat dazu geführt, dass es sich so anfühlt, als ob die abschließende Reihe von Episoden in die Länge gezogen wurde, vor allem, weil die Staffel zum Zeitpunkt des dritten und letzten Teils wahrscheinlich etwa 10 Monate lang ausgestrahlt wurde. Glücklicherweise verstehen die Macher der Serie und der Hauptdarsteller Ralph Macchio, dass das wahre große Finale mit einem Knall enden muss, und genau das hat Macchio kürzlich in einer Podiumsdiskussion auf dem Gelände von Sony Pictures Entertainment laut Variety versprochen.

"Man muss den Boden erreichen, um wieder nach oben zu kommen, und das ist in etwa der Punkt, an dem wir uns befinden. Ich bin sehr aufgeregt. Es ist so aufgebaut, dass es das große Ende des 80er-Jahre-Films umarmt, von dem ich glaube, dass wir es finden und weitermachen werden. Es fühlt sich richtig an, das Flugzeug zu landen, 'Cobra Kai ' richtig... [und] dass dieses Kapitel endet."

Die Frage, wie dieses "große 80er-Jahre-Filmende" aussehen wird, bleibt abzuwarten, da derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum an die endgültige Episodenliste geknüpft wurde. Hoffentlich wissen wir bald mehr, denn Part 2 debütierte vor fast zwei Wochen, am 15. November, auf dem Streamer.