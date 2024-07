Cobra Kai: Staffel 6 - Teil 1

HQ

Cobra Kai hat etwas so mühelos Lustiges und gleichzeitig Albernes. Dies ist im Grunde eine Teenie-Seifenoper, in der ein Haufen Jugendlicher in Stammeskriege zwischen Karate-Dojos, Rivalen und verfeindeten ehemaligen Gegnern verwickelt wird. Sie ist dumm und hat ehrlich gesagt kein Recht, so gut zu sein, wie sie ist, aber immer wieder beweist diese Serie ihr Potenzial und ihre Brillanz und eignet sich für großartiges und durch und durch fesselndes Fernsehen.

Die Ära von Cobra Kai neigt sich jedoch dem Ende zu. Die letzte Staffel ist da, und während das in der Vergangenheit einen einmaligen Massendrop von etwa 10 Episoden bedeutete, bekommen wir für diesen letzten Ausflug eine gestaffelte Veröffentlichung, bei der etwa alle vier Monate fünf neue Episoden ihr Debüt auf Netflix geben werden. Die ersten fünf, Part 1, wie wir es nennen, sind jetzt hier und Junge, sie kommen mit einem Knall.

Terry Silver sitzt hinter Gittern, John Kreese ist auf der Flucht, Miyagi-Do hat die Schlacht um das Tal gewonnen und die Bedrohung durch dieCobra Kai ausgelöscht, und Daniel LaRusso, Johnny Lawrence und Chozen Toguchi arbeiten Hand in Hand, um die talentierten Jugendlichen für ihren Auftritt bei der Sekai Taikai Karate-Weltmeisterschaft zu trainieren. Obwohl das übergeordnete Thema dieser fünf Episoden das bevorstehende Großereignis ist, haben sich die Schöpfer Josh Heald und Jon Hurwitz immer noch Zeit für die kleinen Unannehmlichkeiten und albernen Fehden genommen, auf denen das Fundament von Cobra Kai aufgebaut ist. Die eisige Beziehung zwischen William Zabkas Lawrence und Ralph Macchios LaRusso ist so real wie eh und je, die vier Hauptfiguren Miguel Diaz (Xolo Maridueña), Robby Keene (Tanner Buchanan), Samantha LaRusso (Mary Mouser) und Tory Nichols (Peyton List) stehen sich viel näher, haben aber immer noch brodelnde Spannungen zwischen ihnen, und es gibt immer eine Schlange im Gras, die darauf wartet, zuzuschlagen und weitere Sand in die gut geölten Werke zu werfen.

Wenn man Staffel 6 als Ganzes als eine Geschichte in drei Akten betrachtet, dient dieser erste Teil als Aufbau und narrativer Builder für das, was als nächstes kommt. Es gibt gut choreografierte Action, auf die man sich freuen kann, es gibt ein paar Plot-Twists, die man verdauen muss, wichtige Momente, die weitreichende Auswirkungen haben werden, während wir uns dem endgültigen Ende nähern, aber gleichzeitig sind diese ersten Episoden verwurzelter und grundlegender als das, was wir in den letzten verrückten und hektischen Staffeln gewohnt waren. Wenn überhaupt, erinnert Teil 1 eher an Staffel 1 von Cobra Kai, da es mehr um diese kleinen Sticheleien und abfälligen Bemerkungen geht als um die Absicht, Gewalt und Schmerz zu begehen, wie es zur Norm wurde, als Silver auf seinem Höhepunkt war. Das ist überhaupt keine schlechte Sache, wenn überhaupt, ist es eine willkommene Abwechslung, zu dem zurückzukehren, was Cobra Kai von Anfang an so fesselnd gemacht hat, während gleichzeitig die Bühne für einen zunehmend wilden und geschäftigen zweiten und dritten Akt bereitet wird.

Ich denke, dass es in diesem Teil ein paar erzählerische Probleme gibt. Einige der Handlungsstränge fühlen sich etwas gezwungener an, als sie sollten, vor allem rund um die Figur Tory. Diese Figur war meiner Meinung nach schon immer eine kleine Herausforderung für die Schöpfer, denn obwohl sie häufig versuchen, sie zu verunglimpfen, kann man nicht anders, als Mitgefühl und Empathie für ihre Situation zu empfinden, und wieder einmal sehen wir, wie dieses Problem im Mittelpunkt steht. Glücklicherweise gibt es auch einige neue Charaktere, von denen man einige als reine Bösewichte behandeln kann, während Kreese zu seinen alten und skrupellosen Eskapaden zurückkehrt.

Die Erzählung ist auch sehr vorhersehbar. Es gibt Handlungsstränge, die sich im Laufe dieser Episoden entwickeln und entwirren, und wenn du Cobra Kai in den letzten sechs Jahren verfolgt hast und damit vertraut bist, wie Heald und Hurwitz die Geschichte vermitteln, wirst du in den meisten Fällen sehr klare Vorstellungen davon haben, wie die Situation enden wird. Es ist kein Vorahnungsproblem, es ist nur so, dass es nach 50 Episoden weniger Tricks gibt, die man aus dem Hut zaubern kann, und das führt zu einigen Momenten, die nicht mit so viel Schwerkraft landen. Zum Beispiel wird sehr früh enthüllt, dass nur eine ausgewählte Anzahl der Schüler in der Lage sein wird, am Sekai Taikai-Turnier teilzunehmen, und ohne irgendwelche Episoden zu sehen, kann man wahrscheinlich schon eine sehr fundierte Vermutung darüber anstellen, wer sie wahrscheinlich sein werden...

Aber nur weil es ein bisschen vorhersehbar ist und etwas von dem erzählerischen Schwung fehlt, den die letzten paar Staffeln geliefert haben, heißt das nicht, dass diese ersten Episoden nicht unterhaltsam sind. Cobra Kai ist immer noch eine so mühelos spaßige Serie, dass der größte Ärgernis dieses Mal darin besteht, dass wir bis November auf mehr warten müssen.