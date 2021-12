Cobie Smulders kehrt zurück als Maria Hill für Marvels Secret Invasion-Serie

HQ

Samuel L. Jacksons Nick Fury scheint nicht der einzige Ex-Shield Agent zu sein, der für Marvels Secret Invasion-Serie zurückkehrt. Nun soll auch Colbie Smulders erneut als Maria Hill in der Fernsehserie auftauchen.

Wie Deadline berichtet, wird sich die Disney+ Serie auf die Skrulls fokussieren, die bereits in Captain Marvel und nach dem Abspann von Spider-Man: Far From Home vorgestellt wurden. Die Serie wird erklären, wie sich die Aliens bereits seit Jahren auf der Erde versteckt halten.

Wie genau Smulders Rolle in die Serie hineinpassen wird ist noch nicht klar. Neben Jackson werden auch Ben Mendelsohn als Talos, Emilia Clarke, Olivia Colman, sowie Kingsley Ben-Adir zu der Serie dazustoßen.