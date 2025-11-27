Coatsink entlässt etwa die Hälfte seiner Belegschaft aufgrund des "herausfordernden Co-Development-Marktes"

HQ

Es war bereits ein brutaler Tag für die britische Spieleentwicklung, denn zuvor berichteten wir, dass Splash Damage mit Massenentlassungen konfrontiert ist, und das ist etwas, das auch der Entwickler Coatsink überwinden muss.

Wie von der Muttergesellschaft Thunderful Group bestätigt wurde, wird Coatsink etwa die Hälfte seiner Gesamtbelegschaft verlieren, was 50-60 Stellen entspricht, alles aufgrund eines "herausfordernderen Co-Development-Marktes" und weil "das Unternehmen derzeit nicht alle bestehenden Mitarbeiter unterstützen kann".

Es wird erwähnt, dass diese Entlassungen Kostensenkungen von etwa 10-12 Millionen SEK (rund 800.000-950.000 Pfund) im ersten Halbjahr 2026 und 25-30 Millionen SEK (etwa 2 Millionen bis 2,4 Millionen Pfund) im gesamten Jahr 2026 bedeuten werden.

Das Ziel dieser Entlassungen ist es, einen "fokussierteren Fokus" zu schaffen, damit das "Studio gut positioniert bleibt, um alle bestehenden und kommenden Top-Projekte zu erfüllen, den Partnerwert zu stärken und seine starke kommerzielle Pipeline zu nutzen, um neue Chancen zu sichern."