CO₂-Konzentrationen in der Atmosphäre auf dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen

Der Planet erlebt derzeit den schnellsten Anstieg des CO₂-Ausstoßes seit Beginn der Aufzeichnungen. Das geht aus Angaben der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hervor: Der CO₂-Gehalt stieg im Jahr 2024 um 3,5 ppm, der größte jährliche Anstieg seit Beginn moderner Messungen im Jahr 1957.

Die Konzentrationen erreichten im vergangenen Jahr 423,9 ppm und damit 52 % mehr als vor der industriellen Revolution. Die WMO verweist auf den Rekordverbrauch fossiler Brennstoffe, großflächige Waldbrände und die schwächere Fähigkeit von Wäldern und Ozeanen, Kohlenstoff zu absorbieren, als Hauptgründe für den Anstieg.

Luftqualität in Saigon - Ho-Chi-Minh-Stadt - Vietnam Die Luftqualität in Saigon ist verschmutzt und neblig, dies ist eine häufige Situation in Städten in Südostasien // Shutterstock

"Die durch CO2 und andere Treibhausgase eingeschlossene Wärme heizt unser Klima an und führt zu extremeren Wetterbedingungen. Die Reduzierung von Emissionen ist daher nicht nur für unser Klima, sondern auch für unsere wirtschaftliche Sicherheit und das Wohlergehen der Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung", so die WMO.

Auch Methan und Lachgas, die anderen wichtigsten Treibhausgase, erreichten im Jahr 2024 Rekordwerte. Wissenschaftler warnen davor, dass natürliche "Senken" wie Wälder und Ozeane ihre Fähigkeit zur CO₂-Bindung verlieren und das, was einst ein Puffer war, in einen Teil einer gefährlichen Rückkopplungsschleife verwandelt.

