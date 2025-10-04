Wann haben Sie das letzte Mal vor einem einarmigen Banditen gestanden, eine Banknote eingeworfen und diese magnetische Anziehungskraft gespürt, als die Lichter blinkten und die Räder durchdrehten? Vielleicht nie, vielleicht in einem zwielichtigen Hotel in Südeuropa, wo der Automat nach Zigaretten und billigem Plastik roch. So oder so, jeder weiß instinktiv, warum er als einarmiger Bandit bezeichnet wird. Es ist gebaut, um dich auszurauben - rücksichtslos. Und genau hier fängt Cloverpit an: in dem schmutzigen kleinen Raum, in dem man mit einem Spielautomaten, einem roten Telefon, einer kaputten Toilette und einem Pfandautomaten festsitzt, der jedes Mal zu höhnen scheint, wenn man ihn mit mehr Geld auflädt. Unter deinen Füßen eine Falltür, die direkt in die Dunkelheit hinabführt, ein Abgrund, der klafft und darauf wartet, dich zu holen, wenn du scheiterst. Es ist ein Setup, das so einfach ist, dass man fast darüber lacht, aber gleichzeitig genial. Denn man weiß vom ersten Spin an, was auf dem Spiel steht: alles.

Die Prämisse ist ebenso geradlinig wie sadistisch. Du schuldest dem Spielteufel eine Schuld, und sie wächst mit jeder Runde, die du spielst. Drei Runden, um es zurückzuzahlen, scheitern und die Tür öffnet sich und du fällst. Gelingt es Ihnen? Nun, herzlichen Glückwunsch. Dann beißen Sie einfach die Zähne zusammen, denn die Schulden wachsen auf die nächste Stufe und der Teufel auf der anderen Seite des Telefons erhöht den Einsatz. Und wo wir gerade vom Telefon sprechen - das rote Mobilteil klingelt nach einer erfolgreichen Runde und gibt Ihnen drei Möglichkeiten: Vielleicht den Wert von Zitronen verdoppeln, die Chancen auf Siegel erhöhen oder etwas anderes Obskures tun, das die DNA der gesamten Maschine verändert. All das ist durchsetzt mit einem kleinen Kiosk, an dem man Amulette kaufen kann: eine grüne Chili, die das Glück puffert, eine heilige Bibel, die einen vor drei Sechsen rettet (666 - mehr oder weniger Tod in Cloverpit, natürlich) oder andere seltsame kleine Gadgets, die langsam aber sicher eine ganz persönliche Spielautomaten-Meta aufbauen. Es ist brillant und hoffnungslos süchtig machend zugleich, ein System, in dem jeder Lauf einzigartig ist, aber immer auf dem gleichen, offensichtlichen Fundament ruht: Ziehe den Hebel, und schon kann es losgehen.

Ein bisschen Farbe an den Wänden, ein weicher, fransiger Teppich und ein paar schöne Gemälde können es richtig wohnlich machen - oder was meint ihr?

Man kann Cloverpit nicht spielen, ohne Parallelen zu Balatro zu ziehen, dem Poker-Rougelite, der im Grunde das ganze Subgenre zum Leben erweckt hat. Ohne LocalThunk hätte es Cloverpit wahrscheinlich nie gegeben, da können wir ehrlich sein. Aber das ist keine blasse Imitation, es ist ein Geschwisterkind, das einen ganz anderen Weg gewählt hat. Während Balatro auf der mathematischen Eleganz der Pokerhand aufbaut, baut Cloverpit auf dem brutalen Herzen des Zufalls auf. Multiplikationen, Kombinationen, erhöhte Werte und Zufallseffekte untermauern beide Spiele - aber wo Balatro das Gefühl hervorruft, ein fein kalibriertes Kartenspiel zu bauen, fühlt es sich an, als stünde Cloverpit mit einem Eimer voller Münzen und der narren Hoffnung, dass die Jackpot-Lichter vor Raserei zu blinken beginnen, auf dem Casino-Boden. Es ist schmutzig, intensiv und irgendwie seltsam reiner in seinem Bösen.

Es ist auch ein FPS. Ja, es klingt seltsam, aber es ist wahr. Du läufst in dieser klaustrophobischen Zelle herum, riechst nach Schimmel und Verzweiflung, und du musst die ganze Zeit kleine Entscheidungen treffen. Das ist nicht viel Spielraum, aber genug, um sich gefangen, eingeengt und beobachtet zu fühlen. Die kaputte Toilette steht da und starrt dich an wie ein stummer Zeuge, bereit, deine Sorgen buchstäblich zu schlucken. Jedes Mal, wenn du etwas tust - ein Amulett kaufen, ans Telefon gehen, mit der Maschine spielen - baut sich langsam deine eigene kleine Tragödie auf. Und mit jeder Runde merkt man, dass es nicht die Frage ist, ob man stirbt, sondern wann.

"Glücksbringer" sind zusammen mit diesem Telefon die wichtigsten Komponenten, um den Spielautomaten buchstäblich explodieren zu lassen.

Und du stirbst. Oft. Aber jeder Tod bedeutet auch Fortschritt, denn es ist ein Roguelite, und jeder Fehlschlag schaltet neue Gegenstände, neue Kombinationen, neue Wege frei, die Maschine zu manipulieren. Dieser erste Jackpot fühlt sich wie ein persönlicher Sieg an, fast wie ein Betrug am System, obwohl Sie tief in Ihrem Inneren wissen, dass das Haus immer gewinnt. Vielleicht ist das die größte Errungenschaft von Cloverpit: dass es dir gelingt, dich dazu zu bringen, weiterzumachen, auch wenn du weißt, dass eine Niederlage eine ausgemachte Sache ist. Dass es Ihnen gelingt, Ihnen kleine Gewinne zu bescheren, die sich im Moment monumental anfühlen, obwohl sie nur zu noch größeren Schulden führen. Es ist fast poetisch in seinem Zynismus.

Die Grafik ist ein klarer Flirt mit der Retro-Ästhetik. Grobe Pixel, schmutzige Farben, ein Design, das sich auf dem Grat zwischen charmant hässlich und bewusst stylisch bewegt. Es herrscht eine klaustrophobische, fast beklemmende Atmosphäre im Raum, die durch die Geräuschkulisse noch verstärkt wird: das Knirschen der Maschine, das Klirren von Münzen, das plötzliche Klingeln des Telefons. Es ist einfach, aber es funktioniert, und die Atmosphäre trägt das ganze Spiel mehr als jede andere Geschichte. Denn es gibt eine Geschichte, darüber, warum du da bist, wer dich eingesperrt hat, was draußen wartet. Aber es ist mehr Szenerie als alles andere, eine vage Ausrede, um dieses schweißtreibende Gefühl der Gefangenschaft aufzubauen. Die große Geschichte ist wirklich die gleiche wie in jedem Casino: Sie gegen den Zufall.

Doch nicht alles ist perfekt. Die Texte, die Reize und Wirkungen beschreiben, sind zunächst völlig unverständlich. Gestapelte Zahlen, Prozentsätze und Begriffe, die sich wie eine Art interne Codesprache anfühlen. Verständlich, sicher - das Spiel basiert auf Mathematik - aber es hätte nicht geschadet, eine etwas glattere Lernkurve zu haben. Hier hat das Spiel das Nachsehen, denn es wird eher frustrierend als mysteriös, wenn man nicht versteht, was eine neue Sache tatsächlich bewirkt. Es macht mir nichts aus, mich in Spielen dumm zu fühlen, aber ich möchte zumindest eine Chance haben, so zu tun, als würde ich es verstehen.

Seltener Jackpot-Moment.

Und dann war da noch das Horror-Element. Das Spiel wird (von einigen ) als Horrorspiel bezeichnet, aber das ist weit hergeholt. Sicher, es ist düster, gruselig, klaustrophobisch und eindeutig schmutzig, aber Cloverpit ist mehr Satire als Horror. Mehr Kommentar zu Spielsucht, Kapitalismus und dieser ganzen ewigen Maschinerie, die wir moderne Unterhaltung nennen, als alles andere. Und es funktioniert. Die Satire ist roh, aber sie ist auch witzig, fast schmerzhaft genau. Es bringt einen zum Lachen über die Absurdität, Geld in eine Maschine zu speisen, obwohl man weiß, dass die Welt manchmal genau so aussieht.

Ich mag Cloverpit, das tue ich wirklich. Es ist kein perfektes Spiel, es ist nicht einmal ein besonders faires Spiel, aber es ist ein zutiefst unterhaltsames. Es nimmt die Einfachheit eines Spielautomaten und verwandelt sie in einen Totentank, einen ständigen Kampf gegen den Zufall und die eigenen Impulse. Es ist nicht so ausgefeilt oder süchtig machend wie Balatro, aber es trifft immer noch etwas Grundlegendes im Glücksspielgehirn: das Gefühl, dass der nächste Spin derjenige sein könnte, der alles verändert. Und selbst wenn es nie passiert, selbst wenn man weiß, dass die Maschine von Anfang an manipuliert ist, sitzt man da und zeichnet wieder. Und wieder. Und wieder.

Cloverpit ist ein Spiel, das du nicht spielen solltest, aber du kannst nicht aufhören zu spielen. Und das, meine Freunde, ist wahrscheinlich die treffendste Bewertung, die man einem Spiel geben kann, bei dem es darum geht, nie wirklich aufhören zu können.