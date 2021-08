Cloud-Gaming wird noch in diesem Jahr auf Xbox-Konsolen unterstützt

HQ

Während Microsofts heutiger Gamescom-Veranstaltung haben wir erfahren, dass Xbox-Cloud-Gaming noch in diesem Jahr auf Xbox-Konsolen verfügbar wird. Diejenigen mit einem aktiven Xbox-Game-Pass-Abonnement dürfen auf diese Weise unterstützte Titel aus der Online-Bibliothek streamen, ohne das Game lokal installieren zu müssen. Um ein Spiel über die Cloud zu streamen, müssen die zahlenden Kunden lediglich den Cloud-Gaming-Bereich im Xbox Game Pass aufrufen und das Spiel auswählen, das sie spielen möchten. Aktuell gibt es noch kein genaues konkretes Datum, an dem diese Funktion ausgeliefert wird, doch es ist schön zu sehen, dass Xbox-One-Besitzer in Kürze Xbox-Series-Spiele, wie Microsoft Flight Simulator und The Medium, über die Cloud streamen können.