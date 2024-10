Cloud9 und Sony Inzone schließen sich für Call of Duty-Partnerschaft zusammen

HQ

Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Wochen viel mehr über die nächste Saison der Call of Duty League erfahren werden, da Call of Duty: Black Ops 6 später in dieser Woche erscheint. Wir gehen davon aus, dass die Saison wie in den Vorjahren im Dezember beginnt, bevor wir über die Feiertage und Neujahr eine kleine Pause einlegen, was bedeutet, dass die Wettkämpfe innerhalb von sechs Wochen beginnen könnten. Mit diesem Potenzial im Hinterkopf hat Cloud9 einen Partnerschaftsvertrag mit Sony unterzeichnet, der sich um Call of Duty dreht.

Der Deal sieht vor, dass das Team und die Spieler von C9 mit den neuesten Sony Inzone-Gadgets und -Technologien ausgestattet werden, um ihnen zu helfen, in der CDL-Saison 2025 erfolgreich zu sein. Dazu gehören zum größten Teil die M10S-Monitore, Geräte, die auf Gameplay mit geringer Latenz und hoher Bildwiederholfrequenz ausgelegt und konzipiert sind. Im Wesentlichen das Territorium der Shooter.

Der Deal beinhaltet auch ein geplantes $10.000-Turnier, das kreativ als Sony Inzone $10K Tournament bezeichnet wird und bei dem "hochkarätige Call of Duty-Spieler" um einen Teil des Preispools kämpfen werden.

Jack Etienne, CEO und Mitbegründer von C9, fügte hinzu: "Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, unseren Spielern zu helfen, sich zu verbessern, und die Partnerschaft mit Sony und die Nutzung ihrer INZONE-Monitore ist ein großer Schritt, um sicherzustellen, dass unser Team auf höchstem Niveau antritt. Die Technologie von Sony verschafft uns einen entscheidenden Vorsprung und ermöglicht es unseren Spielern, an ihre Grenzen zu gehen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Wenn die CDL zurückkehrt, wird das Team von C9 als Cloud9 New York betrachtet, seit die amerikanische Organisation den Franchise-Slot New York Subliners erworben und übernommen hat.