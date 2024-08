Cloud9 stellt sein Call of Duty: Modern Warfare III Team vor

HQ

Cloud9 hat seine Rückkehr in die Welt des kompetitiven Call of Duty offiziell gemacht. Die amerikanische Organisation hat vor kurzem die Organisation New York Subliners Call of Duty League übernommen und sie seitdem in Cloud9 New York umbenannt und bestätigt, dass der Kader bestehen bleiben wird, um sie am kommenden Esports World Cup und vielleicht sogar darüber hinaus zu repräsentieren.

Das bedeutet, dass Paco "HyDra" Rusiewiez, Matthew "KiSMET" Tinsley, Daunte "Sib" Gray und Cesar "Skyz" Bueno weiterhin den aktiven Kader bilden werden, während die Aufgaben des Cheftrainers an Ehsan "DREAL" Javed liegen und die Aufgaben des Assistenztrainers auf dem Teller von Troy "Sender" Michaels landen.

Das Call of Duty: Modern Warfare III Esports World Cup -Event beginnt heute, und wir gehen davon aus, dass das Call of Duty League vor Ende des Jahres wieder verfügbar sein wird.