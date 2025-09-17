Cloud9 New York befördert Assistenztrainer zum Cheftrainer

HQ

Am Ende der Saison 2025 hat Call of Duty League Cloud9 mit seinem New Yorker Franchise im Grunde aufgeräumt, da das Team seine verschiedenen Spieler fallen ließ und auch den Großteil seines Personals entließ. Einer der wenigen, der übrig blieb, war Assistenztrainer Arian "Arian" Chitsaz, und der Grund dafür scheint zu sein, dass das Team große Ambitionen für seine Zukunft hatte.

Es wurde nun enthüllt, dass Arian vom Assistenztrainer zum eigentlichen Cheftrainer von Cloud9 New York befördert wird. Er wird Führungsaufgaben übernehmen und nun auch mit dem immensen Aufwand betraut sein, den Rest des Teams und den Spielerkader von Grund auf neu aufzubauen.

Zugegeben, Arian hat ein bisschen Zeit, um das Kunststück zu vollbringen, da die CDL-Saison 2026 am Call of Duty: Black Ops 7 gespielt wird, was angesichts des Startdatums am 14. November wahrscheinlich bedeutet, dass die CDL nicht vor Dezember oder spätestens Anfang 2026 zurückkehren wird.