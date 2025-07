Cloud9 New York aktualisiert Call of Duty-Kader mit einem Abgang und einer Neuverpflichtung

HQ

Cloud9 New York hatte eine ziemlich schlechte Saison 2024/25 Call of Duty League, als das Team mit miserablen 12 Siegen und 24 Niederlagen den 10. von 12 Plätzen belegte. Zugegeben, das Team war nicht annähernd das schlechteste der Saison, aber es gibt viele Verbesserungen, die vorgenommen werden müssen, wenn C9NY in der Saison 25/26 ein Lebenszeichen von sich geben will.

Wir sehen bereits Veränderungen, da das Team den Austritt eines Mitglieds und die Verpflichtung eines Nachfolgers angekündigt hat. Kenyen "Capsidal" Sutton verlässt das Team nach zwei Monaten im babyblauen Trikot. Sein Nachfolger ist Isaiah "Gwinn" Gwinn, der Blau gegen Blau tauscht, nachdem er die Carolina Royal Ravens nach einem enttäuschenden Championship Weekend verlassen hat.

Wir werden dieses Team eher früher als später zu sehen bekommen, denn C9NY wird auf der Esports World Cup für sein Call of Duty: Black Ops 6 Event erscheinen, das zwischen dem 24. und 27. Juli stattfindet.