Cloud9 lässt zwei seiner Valorant Sterne fallen

Wir befinden uns jetzt mitten in der Valorant Offseason und das wird immer deutlich, wenn man sich all die Kaderwechsel und Änderungen ansieht, die von den verschiedenen Organisationen in der Wettkampfszene vorgenommen werden. Ja, die Rosterpocalypse hat begonnen, und eines dieser Teams, das einige Änderungen vorgenommen hat, ist kein anderes als Cloud9.

Das nordamerikanische Team hat beschlossen, sich sowohl von Dylan "runi" Cade als auch von Anthony "vanity" Malaspina zu trennen. Es gibt kein Wort darüber, wer als Ersatz für das Paar ins Auge gefasst wird oder was die Zukunft für das Duo bereithält. Sie können die Veröffentlichungserklärung von Cloud9 unten lesen.

Erwarten Sie in Zukunft noch viel mehr Kaderänderungen, wenn wir in die Offseason gehen, wenn viele Organisationen versuchen, sich neu aufzubauen und sich für die neue Saison 2025 einzudecken.