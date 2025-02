Cloud9 kehrt zu Rainbow Six: Siege esports zurück

HQ

Während Cloud9 wettbewerbsfähige Kader in einer Vielzahl von verschiedenen Spielen hat, stellt das nordamerikanische Team eigentlich keinen Rainbow Six: Siege Kader auf. Trotz der Tatsache, dass der Ubisoft-Shooter eine der größten Anhängerschaften hat, hat Cloud9 seit seinem Ausstieg im August 2021 nicht mehr an den Esports teilgenommen. Das wird sich jedoch bald ändern.

Inmitten der Six Invitational -Vorgänge am Wochenende (ihr könnt sehen, wer das Turnier gewonnen hat, indem ihr hier vorbeischaut) gab Cloud9 bekannt, dass es beabsichtigt, zu den kompetitiven Rainbow Six: Siege zurückzukehren.

Mehr wissen wir darüber hinaus noch nicht, denn alles, was Cloud9 zu sagen hat, ist "Bis bald".

Wen wird Cloud9 deiner Meinung nach für seine Rückkehr zu Rainbow Six esports verpflichten? Vielleicht das orglose Unwanted Squad?