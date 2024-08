Cloud9 erwirbt das Dota 2 -Team von Entity

HQ

Cloud9 hat in letzter Zeit in verschiedene wettbewerbsintensive Märkte expandiert, wobei die E-Sport-Organisation kürzlich ein Call of Duty League -Team erworben hat. Hinzu kommt, dass C9 nun auch seine Position im Dota 2 -Bereich bestätigen wird, da es einen Kader erworben hat, um auch in The International 2024 anzutreten.

In einer erweiterten Partnerschaft mit BC. Game hat C9 den Dota 2 -Kader von Entity erworben, der nun in Zukunft als Cloud9 BC.Game Dota 2 bekannt sein wird. Der Kader wird in den kommenden Wochen zunächst unter diesem neuen Namensvetter bei The International 2024 antreten.

Jack Etienne, CEO von C9, sagte über die Übernahme: "Dota 2 nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte von Cloud9 ein, da es eines der ersten Spiele ist, an denen wir als Organisation teilgenommen haben. V. Chr. Das Engagement von GAME, unsere Teams zu unterstützen und ansprechende Inhalte für unsere Fans zu erstellen, ist von unschätzbarem Wert. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, der Cloud9-Community noch aufregendere Erfahrungen zu bieten, unsere Vergangenheit zu ehren und uns gleichzeitig auf eine vielversprechende Zukunft in Dota 2 zu freuen."

Dies ist die zweite große Partnerschaft zwischen C9 und BC. Game, da letzteres kürzlich als offizieller Gaming- und Sportwettenpartner des ersteren im Jahr 2022 verpflichtet wurde.