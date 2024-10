Cloud9 bestätigt seinen Kader für die Call of Duty League 2025

HQ

Seitdem Cloud9 die Organisation der New York Subliners Call of Duty Liga übernommen und dann bald das Team veröffentlicht hat, das sie früher repräsentierte, haben wir uns gefragt, wer als Star in diesem umbenannten Kader ins Auge gefasst wird. Jetzt wissen wir es.

C9 hat seinen Kader für die CDL-Saison 2025 bestätigt. Fünf Personen wurden verpflichtet, von denen vier den aktiven Kader bilden und der letzte als Cheftrainer fungiert. Wer diese Leute sind, sehen Sie unten das vollständige Team.



Dillon "Attach" Preis



Kyle "Kremp" Haworth



Makenzie "Mack" Kelley



Daunte "Sib" Grau



Lamar "Accuracy" Abedi als Cheftrainer



Dieser Kader wird als Cloud9 New York bekannt sein, und wir gehen davon aus, dass wir sie später in diesem Jahr in Aktion sehen werden, wenn die CDL hoffentlich zurückkehrt, um ihre Saison 2025 vor dem Jahreswechsel zu beginnen.