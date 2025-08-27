Cloud Imperium vergleicht Squadron 42 mit Grand Theft Auto VI

HQ

Cloud Imperium Games arbeitet weiterhin an Star Citizen und dem dazugehörigen Einzelspieler-Abenteuer Squadron 42. Die Crowdfunding-Kampagne hat alle Rekorde gebrochen, und es wird viel darüber diskutiert, ob sie auf dem besten Weg ist, das beeindruckendste Spiel der Geschichte zu werden, oder ob es sich nur um einen ausgeklügelten Betrug handelt.

Nun hat sich der Regisseur Chris Roberts in der kanadischen Zeitung La Presse zu Squadron 42 geäußert und damit gezeigt, wie sehr er an seinen Titel glaubt, den er direkt mit der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI (übersetzt von Bing) vergleicht:

"Wir hoffen, dass es ein fast so großes Event wird. Abgesehen von GTA 6 ist es wahrscheinlich das AAA-Spiel mit dem größten Budget."

Squadron 42 wird voraussichtlich im Jahr 2026 veröffentlicht, also im selben Jahr, in dem Grand Theft Auto VI auf den Markt kommt. Wie dieses Matchup enden wird, bleibt abzuwarten.