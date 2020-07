Cloud Gardens zeigt die verwahrloste Schönheit unserer Hinterlassenschaften

Die Entwickler des faszinierenden Indie-Hits Kingdom: New Lands haben diese Woche ein neues Spiel angekündigt, das ein sehr spezielles Publikum sucht. In der Simulation Cloud Gardens beobachten wir Pflanzen dabei, wie sie herausgerissene, urbane Kulissen und verwahrloste Überbleibsel der Menschheit zurückerobern. Wir können die Sandbox mit Alltagsgegenständen und größeren Objekten verzieren und den Pflanzen beim Wachstum unterstützen, um hübsche 3D-Dioramen in herrlicher Pixelkunst zu erstellen.

Im ersten Trailer bekommt ihr eine gute Vorstellung vom Gameplay-Konzept. Der reduzierte Stil deutet auf eine ruhige Spielerfahrung hin, die noch in diesem Jahr PC-Spieler (via Steam) erreichen soll. Der Schöpfer von Cloud Gardens, Thomas van den Berg, erklärte in der offiziellen Pressemitteilung mehr über die ungewöhnliche Idee und seine Gedanken dahinter:

"Cloud Gardens wurde aus meiner andauernden Faszination für Natur und Ästhetik in Spielen geboren. Ich war auf der Suche nach einer Möglichkeit eine Pflanzen-Simulation an sich in ein Spiel zu verwandeln. Im Grunde ist das Spiel eine interaktive Möglichkeit, [um] die Schönheit von verwucherten Landschaften zu genießen. Es lässt Spieler kreativ sein und ihre eigenen Kreationen aus natürlichen und künstlichen Elementen zusammenstellen."