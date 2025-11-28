Cloud-Gaming auf Xbox-Konsolen ist im letzten Jahr um 45 % gestiegen

HQ

Wir wissen bereits, dass alles eine Xbox sein soll, und ein entscheidender Bestandteil dafür ist Microsofts Cloud-Dienst. Nach einiger Stagnation in den letzten Jahren scheint es nun so, als würden sich die Dinge voranschreiten.

Eine Pressemitteilung auf Xbox Wire zeigt, dass Cloud-Gaming im vergangenen Jahr um 24 Prozent gewachsen ist, und bei Xbox-Spielern beträgt der Anstieg 45 Prozent. Obwohl dies nicht von extrem hohen Ebenen geschieht, ist klar, dass Spieler sich immer mehr daran gewöhnen, ihre Titel zu streamen, anstatt sie von lokaler Hardware zu spielen.

"Spieler streamen ihre Spiele mehr denn je – die Cloud-Gaming-Stunden der Game Pass-Abonnenten sind im Vergleich zum letzten Jahr um 45 % gestiegen. Und Konsolenspieler nehmen Flexibilität an und verbringen 45 % mehr Zeit im Cloud-Streaming auf Konsolen und 24 % mehr auf anderen Geräten."

Anfang dieses Monats wurde der Xbox Cloud Gaming-Dienst in Indien gestartet und ist damit das 29. Land, in dem Cloud Gaming eingeführt wurde. Da es die bevölkerungsreichste Nation der Welt ist, ist es vernünftig anzunehmen, dass Microsoft hohe Erwartungen hat.

Anfang dieser Woche veröffentlichte Microsoft außerdem das November-Update für die Xbox Series S/X, das unter anderem neue Funktionen für Cloud-Gaming hinzufügt. Mehr dazu können Sie hier lesen.