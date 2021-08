Closed Beta von Blood of Heroes öffnet mutigen PvP-Spielern Ende August die Server

Vizor Games wird euch Ende August die Möglichkeit geben, an Online-Sitzungen des PvP-Kampfspiels Blood of Heroes teilzunehmen. Interessierte Spieler müssen sich auf der offiziellen Webseite des Spiels registrieren, es klingt aber nicht so, als würden die Entwickler eine Vorauswahl treffen. Wie lange die Server online sind, ist nicht bekannt, doch am 26. August beginnt die Phase.

Ihr könnt Drei-gegen-Drei-Deathmatches oder eine Spielmodus mit fünf Spielern pro Mannschaft ausprobieren. Spieler werden einzelne Mitspieler darüber hinaus zum Duell herausfordern können Im fertigen Spiel soll es möglich sein, diese Kampfschauplätze zu individualisieren.

Das Online-Game lässt euch KämpferInnen aus unterschiedlichen Zeitepochen wählen, die vor allem im Nahkampf gegeneinander antreten. Das chaotische Gameplay erinnert uns direkt an For Honor, da Timing von Konterangriffen auch hier eine wichtige Rolle spielen. Einen Termin hat das Spiel noch nicht, doch Blood of Heroes ist für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series geplant.

