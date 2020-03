Closed Beta in Valorant beginnt nächste Woche, Twitch-Nutzung ist Pflicht

Riot Games' neuer Helden-Shooter Valorant macht sich langsam warm, denn am 7. April startet in Europa und Nordamerika eine geschlossene Beta-Phase. Eingeladen werden Leute, die ihr Twitch-Account mit ihrem Riot-Games-Profil verbinden und sich im Aktionszeitraum auf der Streaming-Plattform "bestimmte" Valorant-Videos ansehen. Um den Twitch-Zwang kommt ihr nach aktuellen Informationen nicht herum. Valorant ist ein kompetitiver Shooter, der nach einer Mischung aus CS:GO und Overwatch aussieht. Das Spiel wird in diesem Sommer veröffentlicht.

