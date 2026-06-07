Clockwork Revolution wird 2027 veröffentlicht und ist exklusiv für Xbox erhältlich

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Microsoft konzentriert sich derzeit auf zwei große exklusive Konsolentitel, der erste ist Gears of War: E-Day und der zweite Clockwork Revolution. Dieses von Steampunk inspirierte Action-RPG wurde in einem neuen Trailer vorgestellt und soll irgendwann 2027 erscheinen.

Es wird von inXile entwickelt, das das Spiel wie folgt beschreibt: "... unser zeitverreißendes First-Person-Action-RPG, das in der Steampunk-Stadt Avalon spielt, mit einer unvergesslichen Besetzung von Charakteren und einer Welt, die auf jede deiner Entscheidungen tief reagiert. Wir arbeiten fleißig an dem Spiel und können es kaum erwarten, dass du es nächstes Jahr spielst."

Wir übernehmen die Rolle eines Charakters namens Morgan Vanette und können die Zeit mit einem Objekt namens Chronometer manipulieren. Die Entscheidungen, die wir im Spiel treffen, beeinflussen auch die Charaktere um uns herum sowie Morgan.

Das Spiel wird ebenfalls am ersten Tag im Game Pass veröffentlicht. Für diejenigen, die tiefer in die Details des Spiels eintauchen möchten, gibt es hier auf Xbox Wire mehr zu lesen.