Clockwork Revolution Team mit VFX-Künstler aus Marvel's Spider Man 2 verstärkt

Ein Titel, der diesen Sommer überraschenderweise im Xbox Games Showcase fehlte, war Clockwork Revolution, der von den Rollenspiel-Masterminds von Inxile Entertainment entwickelt wird. Letztes Jahr haben wir bei der offiziellen Ankündigung auf dem Xbox Games Showcase 2023 einen ersten Blick auf den Titel geworfen, aber seitdem ist es ziemlich ruhig geworden.

Das Einzige, was wir wirklich gehört haben, ist, dass mehrere Leute aus dem nicht mehr existierenden Studio Volition (Saints Row-Serie) Shapeshifter Games gegründet haben, das derzeit aktiv bei der Entwicklung hilft. Doch nun verrät Xbox-Insider Klobrille, dass wir uns vielleicht Hoffnungen auf den grafischen Aspekt des Abenteuers machen können, denn Inxile Entertainment wurde durch Jeff A. Johnson verstärkt. Johnson, der auf seinem LinkedIn schreibt:

"Ich freue mich, diesem Team beizutreten, das unter anderem an den Franchises "The Bard's Tale" und "Wastelands" beteiligt war. Ich werde an einem Projekt arbeiten, das in der Xbox Game Studios-Familie bereits für Aufsehen gesorgt hat - "Clockwork Revolution ". Halten Sie Ausschau nach diesem actiongeladenen, zeitreisenden FPS-RPG-Steampunk-Abenteuer!"

Zuvor hat er als Grafikdesigner für wunderschöne Spiele wie Call of Duty: Black Ops 3, Gears Tactics, Marvel's Spider Man 2 und das kommende Marvel's Wolverine gearbeitet. Jetzt ist er der VFX Lead bei Clockwork Revolution, was hoffentlich bedeutet, dass wir ein wirklich gut aussehendes Rollenspiel haben, auf das wir uns freuen können - wenn es veröffentlicht wird, was voraussichtlich Ende 2025 oder vielleicht eher 2026 sein wird.