Clockwork Revolution mischt Bioschock und Singularität

Stellenausschreibungen und ein paar vage Kommentare haben es lustig gemacht, darüber zu spekulieren, woran die Wasteland 3-Entwickler von Inxile arbeiten, und die offizielle Enthüllung wird diese Diskussionen nicht stoppen.

Sicher, die ersten Diskussionen werden sich wahrscheinlich um Bioshock Infinite drehen, da Clockwork Revolutions viktorianische Metropole Avalon mit ihrer ausgeprägten Steampunk-Ästhetik Erinnerungen an Kolumbien weckt. Kombinieren Sie das damit, dass beide Ego-Shooter mit einigen praktischen Superkräften und einem Antagonisten sind, der an der Zeit bastelt, um zu bekommen, was er will, und es wird schwierig sein, die beiden nicht zu vergleichen.

Es gibt jedoch einige Unterschiede. Clockwork Revolution ermöglicht es uns, unseren eigenen Charakter zu erstellen und seine zeitverzerrenden Kräfte sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung zu nutzen, dank eines Geräts namens Chronometer. Das Problem ist nur, dass, wie wir alle wissen, Veränderungen in der Vergangenheit große Konsequenzen für die Gegenwart oder Zukunft haben können. Hier kommt die Erfahrung von Inxile mit Entscheidungen und Konsequenzen ins Spiel. Uns wird gesagt, dass unsere Zeitreise die Menschen, die Geschichten und die Stadt selbst auf oft unerwartete Weise verändern wird.

Viel mehr wollen sie dazu nicht sagen, was Sinn macht, wenn man bedenkt, dass sich das Spiel noch in der Pre-Alpha befindet und einige Dinge noch nicht vollständig in Stein gemeißelt sind. Es sieht jedoch sehr faszinierend aus und hört sich auch so an, daher freue ich mich darauf, in den kommenden Jahren mehr zu lernen.