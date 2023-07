Clockwork Revolution Entwickler verrät seine Inspirationsquellen

HQ

Eine der größten Überraschungen des Xbox Games Showcase im letzten Monat war, dass der erfahrene RPG-Entwickler Inxile Entertainment (The Bard's Tale, Torment: Tides of Numenera, Wasteland 3) kündigten ihr erstes Projekt für Xbox an, seit sie 2018 Teil von Xbox Game Studios wurden

Das neue Spiel ist natürlich auch ein RPG und hat ein Steampunk-Setting. Viele Leute dachten, es sehe sehr nach BioShock und Singularity aus, die natürlich wirklich nette Vorbilder sind. Jetzt hat uns der Game Director Chad Moore auf Twitter mehr über das Spiel erzählt und uns einige Ideen gegeben, was uns erwartet, indem er seine Inspirationsquellen verrät.

Er sagt, dass wir "tiefgründigen Weltenbau, fesselnde Erzählung, knackige RPG-Systeme, fesselndes Gameplay und massive Reaktionsfähigkeit" erwarten sollten und erklärt, dass er "@ClockworkGame immer als das Liebeskind von" Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura und Vampire the Masquerade: Bloodlines.

Interessanterweise war Moore selbst an der Entwicklung dieser beiden RPGs beteiligt, so dass es so aussieht, als würde er zu etwas zurückkehren, das er wirklich liebt. Beide Spiele sind dafür bekannt, dass sie eine tiefgründige Erzählung und Entscheidungsfindung haben, die den Ausgang Ihres Abenteuers wirklich verändert.

All dies in Kombination mit einem Spiel, das exklusiv für PC und Xbox Series S/X mit dem Geld von Microsoft entwickelt wurde, erhöht unsere ohnehin schon hohen Erwartungen noch weiter. Freust du dich auf Clockwork Revolution?

