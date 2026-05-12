Clockfall Vorschau: Die Zeit ist in diesem Roguelite-Dungeon-Crawler nicht auf deiner Seite

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Seit Hades vor einigen Jahren debütierte, haben wir erlebt, wie die Dungeon-Crawling-Action-Roguelike-Kategorie boomt und zu mehreren großartigen Alternativen führt. Obwohl jedes dieser Spiele auf seine eigene Weise unterhaltsam ist, spielen sie abgesehen von der Kernstruktur des Spiels meist mit einer weiteren Schlüsselidee: der Zeit. Da die Idee ist: 'Leben, sterben, wiederholen', wie Edge of Tomorrow es so treffend ausdrückte, sind diese Spiele oft von einer Geschichte geprägt, in der der Protagonist in einer Art Zeitschleife gefangen ist oder nichtlineare Zeitflüsse zu seinem Vorteil nutzt. Wir haben es kürzlich wieder mit The Rogue Prince of Persia gesehen, und sogar die Hades-Fortsetzung spielt mit der Zeit, wenn auch auf eine etwas andere Weise...

Die Leute bei Rever Games wollen sich bald mit der Lieferung Clockfall behaupten. Dies ist ein action-Dungeon-Crawling Roguelite, bei dem das Ziel ist, eine Mission zu starten, bei der man buchstabswert gegen die Uhr ist und nur einen Bruchteil der Zeit hat, um Energie und Upgrades zu sammeln, bevor man in einen 'Boss'-Kampf geworfen wird. Solltest du scheitern, und das wird dir schließlich auch absichtlich passieren, wirst du zurück in den Hub-Bereich geschickt, um einen neuen Durchlauf von Grund auf zu starten, wenn auch mit einigen kleinen Verbesserungen, die du sinnvoll nutzen kannst.

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Clockfall will die Formel, die viele Fans von solchen Spielen lieben, nicht neu schreiben, aber es enthält eine Fülle interessanter Ideen, die sie sonst nirgendwo finden. Zum einen belastet den Spieler der Zeitmechanismus, die sonst sonst nicht existiert, denn die Chancen stehen gut, dass man während eines Durchlaufs durch die jeweiligen Dungeons nicht "stirbt", sondern stattdessen keine verfügbare Zeit mehr hat, um das größere Gebiet zu erkunden. Im Grunde gibt dir eine mächtige Uhr nur einen Bruchteil der Zeit, um zu erkunden und stärker zu werden, bevor du dein Heimatdorf so lange wie möglich im erwähnten 'Boss'-Event verteidigen musst. Es ist eine sisyphosartige Aufgabe, von der man aktiv erwartet wird, dass man sie verliert, wobei man letztlich sieht, wie das eigene Dorf erneut zu Asche verbrannt wird, obwohl man es nach jedem Durchlauf noch ein paar Sekunden länger beschützt. Das ist eine ziemlich interessante Designentscheidung, weil es spürbare Wiederholungen gibt, aber man sieht auch Verbesserungen in der physischen Form, wie viel länger man das Schicksal jedes Mal aufhalten kann.

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Wenn du dein Dorf über längere Zeit verteidigst, bekommst du Anomalien der Zeit, das sind im Grunde permanente Ressourcen, die du im Hub-Dorf ausgeben kannst, die außerhalb des Schicksals liegen, und das könnte bedeuten, neue Waffen oder Zauber für den Kampf zu erwerben, wodurch deine Kernattribute verbessert werden, sodass dein Grundschaden oder deine Gesundheit höher ist. oder sogar für jeden Lauf eine Minute zur Spieluhr hinzufügen. Mit diesem Gedanken beginnt man zu sehen, wie die Schleife Gestalt annimmt: Wenn man beginnt, erkundet, Gegenstände sammelt, die Zeit ausgeht, die Basis verteidigt, verliert, Ressourcen ausgibt und den Zyklus mit einer zusätzlichen Minute Spielzeit von vorne beginnt. Das sollte bedeuten, dass du weiter reisen kannst und alles in Ordnung die 'Geheimnisse' jedes Ortes entdecken kannst, einschließlich des Findens wichtiger Teile der Uhr im Zentrum deines Dorfes, die, wenn sie repariert werden, dir ermöglichen kann, das Schicksal ganz zu unterwandern.

Aber Rever Games fügt auch ein paar zusätzliche kreative Flairs hinzu, um zu definieren, wie man Clockfall spielt. Ein zentrales Element ist, dass die Türen, die jeden Dungeon eines Durchlaufs verbinden, nur gegen einen Preis öffnen – nämlich Zeit. Der Beginn des Dungeons könnte fünf Sekunden von deinem Gesamttimer abziehen, während spätere Türen 40 oder mehr Sekunden abkürzen können, was bedeutet, dass du ohne genügend Zeit im Bankkonto nicht weiterkommst und schnell die Kraft verlieren könntest, wenn du nicht schnell erkundet hast. Man könnte denken, der Trick sei es, durch Räume zu sausen und sich in rasantem Tempo von Tür zu Tür zu bewegen, aber man muss auch Gold von besiegten Gegnern sammeln, um es für wichtige Ladungen zur Verteidigung der Basis auszugeben, während man Truhen findet und öffnet, um temporäre Attributsverbesserungen zu finden, Werkzeuge zum Schutz des Dorfes zu finden (wie eine automatisierte Ballista). und bete an Schreinen für vielseitige Verbesserungen. Es gibt eine riesige Anzahl von Dingen, die man berücksichtigen muss, und man muss entschlossen und klug sein, wie man seine Aufgaben angeht, wenn man beabsichtigt, insgesamt einen bedeutenden Fortschritt zu erzielen.

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Die Demoversion, die ich testen konnte, zeigte nur ein Biom, aber es gibt mehrere, und Rever Games verspricht Dutzende und Dutzende Räume zum Erkunden in den Kernbiomen. Im Grunde gibt es viele Geheimnisse zu entdecken und Gelegenheiten zu nutzen, während du gleichzeitig die Kernaufgaben erledigst: die Teile der Uhr zu finden und dein Dorf vor einem grausamen Schicksal zu retten. Diese Kerndesignphilosophie scheint ebenfalls recht gut zu funktionieren und bildet eine solide Grundlage, auf der man aufbauen kann, wobei ein straffes und erfüllendes Gameplay das entscheidende Dungeon-Crawling-Format stärkt. Klar, es ist noch früh und stellenweise etwas rau, aber die Knochen sind stark und die Idee unterhaltsam genug, um sich für das zu freuen, womit Rever kocht Clockfall.

Deshalb bleibe ich optimistisch und gespannt auf das, was am Horizont liegt. Auch hier handelt es sich nicht um eine komplett überarbeitete Version der Dungeon-Crawling-Roguelike-Formel, sondern nur eine einzigartige Version des bewährten Systems, das viele lieben. Es funktioniert grundlegend, ist flüssig und schnell genug, um dich zu fesselen, und hat eine Schleife, in der Belohnungen und Verbesserungen in gutem Tempo angeboten werden. Es ist, einfach gesagt, ein spaßiges Spiel.