Clip zeigt grimmiges 3D-Modell von Alice aus Alice: Asylum

American McGee und sein Entwicklungsstudio Spicy Horse haben 2011 Alice: Madness Returns erstellt, einen Action-Plattformer in der fantastischen Welt von Lewis Carroll. Nächstes Jahr feiert der Titel sein 10-jähriges Bestehen und eifrige Fans warten seit Jahren geduldig auf einen dritten Eintrag in der Serie. Der Chefentwickler stichelt seit einiger Zeit in den alten Wunden herum, denn es bei ihnen ist ein neues Projekt in der Produktion.

Für zahlende Unterstützer auf Patreon werden die Entwicklungsfortschritte von Alice: Asylum fleißig dokumentiert und was wir dort zuletzt sehen konnten, ist großartig. In einem aktuellen Videoclip präsentiert Spicey Horse Render-Aufnahmen von Alices 3D-Modell, das an ihr Auftreten im Roman erinnern soll. Wir sind gespannt, in welche Richtung American McGee dieses Projekt führt und wann wir erstes Gameplay zu Gesicht bekommen werden.