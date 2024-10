Clint Eastwood sitzt wieder hinter dem Regiestuhl in dem spannenden Juror #2

Obwohl Clint Eastwood kein junger Mann mehr ist, sondern weit über 90 Jahre alt ist, findet der ikonische Filmstar und Filmemacher immer noch die Zeit, sich auf den Regiestuhl zu setzen, um neue Theaterprojekte zu starten.

Der nächste Film wird ein Drama namens Juror #2 sein, ein Film, in dem Nicholas Hoult die Hauptrolle spielt, in dem auch Toni Collette, J.K. Simmons, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland und andere zu sehen sind. Worum es in diesem Film geht, dreht sich um Hoults Justin Kemp, einen Mann, der als Geschworener in einem hochkarätigen Mordprozess vor der Herausforderung steht, die Stimme zu sein, die die Entscheidung beeinflussen und den Angeklagten entweder freilassen oder einsperren kann.

Juror #2 soll am 1. November in die Kinos kommen und ihr könnt euch den Trailer und die vollständige Zusammenfassung unten ansehen.

Synopsis: "Juror #2 folgt dem Familienvater Justin Kemp (Hoult), der als Geschworener in einem hochkarätigen Mordprozess mit einem ernsthaften moralischen Dilemma zu kämpfen hat... eines, das er nutzen könnte, um das Urteil der Geschworenen zu beeinflussen und den angeklagten Mörder möglicherweise zu verurteilen – oder freizulassen."