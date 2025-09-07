Cliffhanger 3 noch vor der Premiere der Fortsetzung bestätigt

Renny Harlin's Cliffhanger ist ohne Zweifel einer von Stallones denkwürdigsten Action-Thrillern, ein schwindelerregendes Spektakel, das das Publikum ins Schwitzen brachte, als er von schneebedeckten Gipfeln baumelte. Damals ein Riesenerfolg, spielte er weltweit 250 Millionen Dollar ein und zählt heute neben Speed und The Rock zu den besten Action-Klassikern der 90er Jahre.

Aber wie wir alle inzwischen wissen, liebt Hollywood es, alte Franchises auszugraben und ihnen einen modernen Dreh zu geben. Dass ein zweiter Film auf dem Weg ist, ist schon länger bekannt. Doch laut Deadline ist es nicht nur eine Fortsetzung in der Entwicklung, sondern zwei, ja, bevor der zweite Film überhaupt Premiere hat, soll ein Cliffhanger 3 bereits in Bewegung sein.

Der zweite Film, der als eine Art Soft-Reboot beschrieben wird, wurde von Jaume Collet-Serra inszeniert, dem gleichen Mann, der uns Black Adam (yay?) gebracht hat. Er spielt Pierce Brosnan und Lily James in den Hauptrollen und wird voraussichtlich im nächsten Jahr in die Kinos kommen.

Was den dritten Film betrifft, so gibt es nur wenige Details. Es wurden noch keine Schauspieler oder Regisseure bestätigt, und die einzige wirkliche Gewissheit ist, dass Stallone weder am zweiten noch am dritten Teil beteiligt sein wird. Ob sich dies als waghalsiger Aufstieg oder katastrophaler Sturz herausstellt, bleibt abzuwarten.