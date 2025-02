Cliff Bleszinski wünscht sich weniger Live-Service und mehr Fokus auf den Einzelspielermodus

HQ

Der Schöpfer von Gears of War hat eine starke Meinung über den aktuellen Zustand der Spieleindustrie. Besonders besorgt ist er über den überwältigenden Fokus auf Live-Service-Spiele. In einem kürzlich erschienenen Beitrag auf X äußerte er seine Besorgnis darüber, wie Games as a Service (GaaS) zu einer so dominierenden Kraft in der Branche geworden ist. Er forderte die Entwickler auch auf, Einzelspieler-Erlebnissen mehr Raum zu geben – eine Meinung, die bei vielen Spielern Anklang gefunden hat, die seine Bedenken teilten.

Die anhaltende Debatte über die Relevanz von GaaS wurde kürzlich neu entfacht, als der CEO von EA andeutete, dass der finanzielle Misserfolg von Dragon Age: The Veilguard ausschließlich auf den Mangel an Live-Service-Elementen zurückzuführen sei. Eine Aussage, der viele zustimmen würden, ist reiner Unsinn.

Stimmen Sie Bleszinski zu? Sollten sich mehr Entwickler auf Einzelspieler-Spiele konzentrieren?