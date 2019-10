Cliff Bleszinski wollte nicht in Death Stranding zu sehen sein

Wir sind nur noch wenige Wochen von der Premiere von Death Stranding entfernt. Das erste Spiel von Hideo Kojimas eigenem Studio Kojima Productions wird am 8. November auf der Playstation 4 veröffentlicht. Noch vor diesem Datum wird der Chefentwickler höchstpersönlich nach Berlin auf die EGX 2019 kommen, um anwesenden Messebesuchern sein neues Spiel zu präsentieren - das verrät Sony Deutschland heute auf ihren sozialen Medien. Das ist aber nicht alles, denn in der letzten Woche haben wir mehrere Meldungen zu möglichen Cameo-Auftritten von berühmten Gaming-Persönlichkeiten in Death Stranding entdeckt, die ein paar interessante Einblicke gewähren.

Bei Cliff Bleszinski beginnt diese Geschichte. Der Mann hat damals die ersten Spiele der Gears-of-War-Reihe verantwortet, bevor er sein eigenes Studio Boss Key Productions aufstellte und einen eSports-Titel namens Lawbreakers mächtig gegen die Wand fuhr. Unabhängig von der jüngeren Vergangenheit hat der Entwickler ein gewisses Erbe geschaffen, das von einigen seiner Kollegen noch immer geachtet wird. Der Japaner Hideo Kojima zum Beispiel misst den frühen Gears-Spielen offenbar einiges an Wertschätzung zu, denn er wollte Bleszinski in Death Stranding sehen. Allerdings lehnte Cliffy B ab...

Erfahren haben wir von dieser Entscheidung, nachdem Anfang der Woche der amerikanische Komiker und Host Conan O'Brien Kojima Productions besuchte. Der US-amerikanische Entertainer wurde von einer Filmcrew begleitet, unterhielt sich mit Kojima und konnte das Spiel zu Gesicht bekommen (das Ergebnis könnt ihr euch auf Youtube in voller Länge ansehen). Kojima wusste diese Gelegenheit für sich zu nutzen und kündigte auf Twitter einen Cameo-Auftritt von Conan O'Brien in Death Stranding an.

Der Creative Director von God of War, Cory Barlog, muss von dieser Meldung mächtig überrascht gewesen sein und fragte sich anschließend: "Wer ist bitte nicht in diesem Spiel?" Plottwist: Er selbst, worüber Barlog eigenen Aussagen zufolge sehr traurig sei. Bleszinski wollte ihm jedenfalls etwas Mut zusprechen und antwortete mit einer spannenden Nachricht:

"[Kojima] hat mich gebeten, ebenfalls gescannt zu werden, als ich in Japan war. Aber das war, als [Boss Key Productions] fast am Ende war und ich meine '[lieber nicht auffallen]'-Phase startete und mich [aus der Gaming-Branche] abmeldete. Irgendwie bereue ich es."

