Cliff Bleszinski sagt, dass Zack Snyder mehr als willkommen ist, um den Film Gears of War zu inszenieren

Es scheint, dass es früher oder später tatsächlich eine Verfilmung von Gears of War geben wird. Wir haben zwar noch keine bestätigten Namen für beide Projekte, aber da Netflix einen Film und eine Zeichentrickserie in der Vorproduktion hat, hat Zack Snyder nun Interesse an der Regie bekundet. Und einer, der das gutheißt, ist der Schöpfer der Serie, Cliff Bleszinski. In einem Interview mit Comicbook sagt er, dass er Snyder gerne hinter der Kamera sehen würde:

"Um ehrlich zu sein, denke ich, dass Zack Snyder ein großartiger Regisseur ist, wenn er mit bestehendem geistigem Eigentum arbeitet. Ich glaube, als er das tat, war es das Dawn of the Dead-Remake, einige seiner Superheldenfilme, als er 300 drehte. Als Adaption definierte 300 ein ganzes Genre des Filmemachens, die Zeitlupe und die schnellen Schwenks. Aber seine Fans sind verdammt tollwütig und ich denke, er würde großartig dazu passen."

Cliff sagt auch, dass Dave Bautista, der ebenfalls Interesse daran bekundet hat, in dem Film mitzuspielen, perfekt passen würde.

"Dave Bautista, Mann, der Typ, der sich online in eine Gears-Rüstung gekleidet hat. Er hat seine Bandbreite vom letzten Blade Runner-Film bis hin zu seiner Rolle als Drax The Destroyer und all dem unter Beweis gestellt. Im Knock at the Cabin hat er eine große Reichweite. Ich denke, er wäre perfekt dafür. Er hat den Körperbau und noch einmal, ich bin gerne bereit, meinen Senf dazu zu geben und mich beraten zu lassen, aber das Größte, was ich mir wünsche, ist, dass er Herz hat."

Es bleibt abzuwarten, wer letztendlich Regie führen wird und wer die Rüstung anlegen wird, um einige Locust mit der Kettensäge zu zersägen.