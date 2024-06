Cliff Bleszinski "nimmt definitiv Gears of War: E-Day auf"

HQ

Die Ankündigung von Gears of War: E-Day am vergangenen Sonntag beim Xbox Games Showcase wurde von vielen begrüßt, nicht nur, weil es lange her ist, dass wir ein Spiel in der Serie hatten, sondern auch, weil es eine Rückkehr zu den Wurzeln mit einem unverwechselbaren Horrorthema ist.

Einer der Fans, der sich besonders darüber freute, war Serienschöpfer Cliff Bleszinski. Während eines Interviews im Xbox Expansion Pass-Podcast erklärt er im Voraus, dass er "definitiv E-Day abholen" wird, wenn es veröffentlicht wird, was vielleicht nicht ganz überraschend ist, wenn man bedenkt, dass er erst letztes Jahr einen Neustart gefordert hat. Aber er hat auch einige eigene Hoffnungen und sagt (transkribiert von Pure Xbox):

"Ich möchte, dass Marcus und Dom weiter zusammenwachsen.

Ich möchte etwas vom Krieg aus der Perspektive eines Kindes sehen. [...] Es wäre wirklich cool, in die Perspektive eines Kindes zu wechseln und den E-Day zu durchlaufen. Alles, was das Kind tun kann, ist, das Ganze zu tun, einen Stein zu werfen, um eine Heuschrecke abzulenken, zu versuchen, Stealth-Segmente zu machen, richtig. Der ganze Kreislauf von Empowerment versus Verlust dieser Macht. Ich denke, das könnte wirklich sehr überzeugend sein."

Wir können uns wahrscheinlich darauf verlassen, dass Marcus Fenix und Dominic Santiago beste Freunde werden, da dies ein großer Teil des Abenteuers zu sein scheint - aber was hältst du von Bleszinskis Idee, den Emergence Day als Kind zu erleben?

Gears of War: E-Day hat kein Veröffentlichungsdatum oder sogar ein Veröffentlichungsjahr, aber wir sollten es nicht in diesem Jahr und eher 2025 oder sogar 2026 erwarten. Es wird jedoch hoffentlich ein echter Hingucker, da The Coalition kürzlich sagte, dass es "einen neuen Standard in technischer Exzellenz setzen" wird - was ehrlich gesagt nicht unrealistisch klingt, wenn man ihre früheren Arbeiten (einschließlich des atemberaubenden The Matrix Awakens) bedenkt.