Cliff Bleszinski: "Die Möglichkeiten für filmische Momente sind enorm für Gears of War: E-Day "

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Es ist lange her, dass Cliff Bleszinski nach den ersten drei Teilen etwas mit der Gears of War-Reihe zu tun hatte, aber er bleibt in der Community beliebt – was vielleicht nicht so überraschend ist, da er schließlich der Schöpfer der Serie ist und nie Angst hatte, seine Meinung zu sagen.

Und jetzt hat er sich wieder geäußert, diesmal über Gears of War: E-Day. In einem Interview mit The Expansion Pass teilt er seine Gedanken zu diesem Prequel, das vor seinen eigenen Spielen spielt und jüngere Versionen der von ihm erschaffenen Charaktere zeigt, aber Bleszinski ist sehr positiv

"Ich glaube, sie machen das ganze Zurückgehen, um den Leuten zu geben, was sie wollen. Weißt du, wir haben viel über den E-Day gesprochen. Es gibt Geschichten darüber, aber das zu erleben... Ich denke, die Möglichkeiten für filmische Momente sind enorm mit dem, was sie tun.

"Ich bekam Gänsehaut, als ich sah, wie Marcus in diese Hand fiel, fiel, am Ende Dom wurde, und all die Kommentare... Die Leute online liebten es einfach, weil sie die ultimative Gaming-Bromance hatten. Um darauf zurückzukommen, anstatt einfach Zombie Dom als Mehrspieleroption zu verwenden. Komm schon, Mann."

Er glaubt, dass dies zu einem besseren und lebendigeren Spiel führen wird, und nutzt die Gelegenheit, die Gegner zu kritisieren, besonders in Gears of War 4:

"Ich glaube, sie fahren wirklich auf dem Schiff. Du wirst nicht gegen diese dummen Roboter oder den verrückten Lamant kämpfen, es wird nur darum gehen, die Locust wieder gruselig zu machen. Marcus in diesem Trailer mit nur einer Locust kämpfen zu sehen, war meiner Meinung nach großartig. Und zeigt die Hoffnungslosigkeit des Lebens auf Sera – das Willkommensbanner an der Wand mit der Aufschrift: 'Hey, herzlichen Glückwunsch, die Pendelkriege sind vorbei.' Aber Psychiatrie, jetzt hast du eine größere, beängstigendere Bedrohung zu bewältigen. Das passiert, wenn Menschen zu viel kämpfen: Eine dritte Partei kommt und vermasselt alles."

Es sieht also so aus, als wüssten wir, was Cliffy B tun wird, wenn das Spiel schließlich veröffentlicht wird, aber er sagt, er habe sich noch nicht im Voraus entschieden, was er davon hält, und wenn es nicht mithalten soll, wird er seine Meinung sagen:

"Ich habe große Hoffnungen daran und kann es kaum erwarten zu sehen, was sie herausbringen. Wenn es mir gefällt, werde ich ehrlich sein. Und wenn es mir nicht gefällt, habe ich ehrlich gesagt nichts zu verlieren."

Am 7. Juni veranstaltet Microsoft sein jährliches Xbox Games Showcase, gefolgt von einem eigenen Stream für Gears of War: E-Day. Das Spiel soll später in diesem Jahr erscheinen, obwohl wir nicht genau wissen, wann, und es wurde noch nicht für die PlayStation 5 angekündigt. Hoffentlich erfahren wir in knapp zwei Monaten mehr über all das.