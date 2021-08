Clid the Snail schleimt sich in ein paar Tagen auf eurer PS4 ein

HQ

Vor ein paar Wochen hatten wir die Gelegenheit, die ersten 20 Minuten von Weird Beluga Studios Top-Down-Shooter Clid the Snail zu sehen und das Actionspiel vor der Veröffentlichung auszuprobieren. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass Clid the Snail bereits am 31. August veröffentlicht wird, denn das teilten die Indie-Entwickler erst in den letzten Tagen mit. Zunächst wird das Game lediglich auf der PS4 bereitstehen (zum Preis von 20 Euro), doch eine PC-Version ist für die Zukunft ebenfalls geplant.