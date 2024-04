Clicker waren bisher die größten Killer im "No Return"-Modus von The Last of Us: Part II Remastered

HQ

Jetzt, da die Spieler ein paar Monate Zeit hatten, ihre Fähigkeiten im The Last of Us: Part II Remastered No Return -Modus unter Beweis zu stellen, hat Naughty Dog eine Infografik geteilt, die einige interessante Spielerstatistiken und -tendenzen enthüllt.

Es enthüllt nicht nur, dass Manny die höchste Siegesrate aller spielbaren Charaktere hat (der genaue Prozentsatz wurde nicht erwähnt), sondern es wurde auch enthüllt, dass Clickers ihre alten Tricks anwenden, indem sie der tödlichste Feind sind. Es wurde auch festgestellt, dass bisher fast 30 Millionen Durchläufe abgeschlossen wurden, von denen weniger als 7 % zum Abschluss des S-Rangs führten.

Schaut euch die vollständige Grafik unten an und lest auch unsere Rezension des Spiels, um zu erfahren, was wir vom No Return -Modus halten.