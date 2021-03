Clever Beans: Befriedigung von Gods Will Fall ist "an Schwierigkeitsgrad gebunden"

You're watching Werben

Diese Woche hatten wir einen der verantwortlichen Entwickler von Clever Beans zu Besuch in unserem Livestream. Lead Designer Mark Wherett spielte mit uns zusammen die ersten zwei Stunden von Gods Will Fall, das aktuelle Game des Studios. Während des Programms, das ihr unten in voller Länge sehen könnt, erklärte uns der Entwickler, wie wichtig der Schwierigkeitsgrad in einem Spiel wie Gods Will Fall sei. Erst die Herausforderung sorge beim Spieler für das Gefühl der Zufriedenheit:

"Wir wussten von Anfang an, dass [Gods Will Fall] diese Art von Spiel sein würde, das einige einzigartige Ideen ausprobiert und das die Leute dazu drängt [...], sich mit Herausforderungen zu [befassen]. [...] Die Philosophie [dahinter ist] an die Zufriedenheit gebunden, die man erhält, wenn man Schwierigkeiten konfrontiert [und übersteht], erklärte Wherett.

"Wir haben sofort gesehen, dass es die Töne trifft, die wir [treffen] wollten, weil viele Leute es anfangs ziemlich frustrierend finden und fast davon abprallen. Aber was wir auch gesehen haben - und das war wirklich sehr, sehr erfreulich -, war, dass die Leute anfingen sich [einzuarbeiten], da sie die Herausforderung [überwinden] und schlagen wollten."

Wenn [die Spieler] das erste Mal einen Gott töten, ist die Befriedigung, die sie daraus ziehen, [sehr groß]. Ich kann all die [Anstrengungen] sehen, die sie bis zu diesem Moment investiert haben, und das gibt ihnen am Ende ein echtes Erfolgserlebnis. Ich denke, das ist etwas, was Spiele wirklich stark vorantreiben können."

Ein ähnliches Spielprinzip kennen wir von den fordernden Soulslike-Spielen, allerdings muss die spielerische Grundlage solide genug ausfallen, um Frustration vorbeugen zu können. Leider kann man am Anfang der eigenen Reise nie sagen, ob sich diese Tortur lohnt...