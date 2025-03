Obwohl ich kein großer Fan von Casino Royale bin, ist es natürlich keine Überraschung zu sehen, wie weit Martin Campbell in der Rangliste gefallen ist. Einst der gefeierte, geliebte große Regisseur hinter Golden Eye, unter anderem, der jetzt Direct-to-Streaming-Bagatellen wie Dirty Angels, Memory und Cleaner produziert.

In diesem schlaffen, dummen, lethargischen Actionthriller mit 0% Originalität spielt Daisy Ridley eine jähzornige Ex-Soldatin, die einen Job als Fensterputzer für ein großes Energieunternehmen angenommen hat. Sie reitet an Seilen an der Außenseite eines Wolkenkratzers im Zentrum Londons herum und reibt Panoramafenster, als Clive Owen beschließt, Hans Gruber zu verkörpern und ein ganzes Stockwerk als Geisel nimmt, um die "schmutzige Schattenseite" des Energieriesen freizulegen. Wir alle haben es schon einmal gesehen, nicht zuletzt in Stirb langsam und all den 100 Exemplaren dieses Klassikers, die im Laufe der Jahre produziert wurden.

Von der ersten Szene an vermittelt Cleaner das Gefühl einer "schlechten TV-Show", da sich alles, von der Fotografie über die Kostüme bis hin zum Bühnenbild und der Schauspielerei, so B-isch anfühlt. Daisy ist wie üblich hoffnungslos einseitig und das meiste, was sie tut, besteht darin, die Augenbrauen hochzuziehen und alle Zähne in ihrem Mund freizulegen. Alles gleichzeitig. Wie bei ihren Star Wars-Bemühungen gibt es auch hier keine Nuancen und einen spürbaren Mangel an Präsenz, der sie zu einer höchst unglücklichen Wahl als Hauptdarstellerin macht. Owen ist nicht viel besser als der Bösewicht und Terrorist "Smiling God". Er geht hier durch die Bewegungen, wirkt müde und uninspiriert, und um ehrlich zu sein, glaube ich auch nicht, dass irgendjemand von uns es ihm verübeln kann. Nicht mit diesem Drehbuch.

